Watch: Ukrainian civilians blocked a road to prevent Russian troops from reaching a nuclear power plant in Enerhodar, southern Ukraine pic.twitter.com/yxijsB4cuj — TIME (@TIME) March 3, 2022

What we mean by saying itʼs a Peopleʼs War for Ukraine



📍Enerhodar pic.twitter.com/SQBDLBCCdm — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 2, 2022

就在俄軍持續推進，向烏克蘭各地發動攻勢之際，數以百計地方民眾為了阻止俄軍攻佔歐洲最大的核電廠，在通往烏東札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的主要道路上，以卡車和成堆輪胎搭建了臨時路障。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，這些自願大軍同時揮舞著烏克蘭國旗，在安赫德（Enerhodar）附近挺身而出，組成肉身路障，以阻止俄羅斯軍隊前進。而社群媒體上的影片顯示，他們以報廢汽車，垃圾車和沙袋組成的路障據說長達1公里。

New video reportedly shows Russian forces firing upon Ukrainian citizens who are blocking their way into Enerhodar, Ukraine.



The city contains the Zaporizhzhia Nuclear Power Station which is the largest nuclear power plant in Europe. https://t.co/LH2NC7ddG2 pic.twitter.com/I17QX8bylq — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 3, 2022

Local residents of #Energodar have blocked the road and will not let the occupants pass. pic.twitter.com/DROafaNlNx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

安赫德市長奧洛夫（Dmitri Orlov）說，這就是當地男女保衛自家城市的方式。「他們會繼續保護它，如今我們更比以往都更需要動員力量，團結一心，讓敵人無法入侵，這可是全歐洲最大的核電廠！朋友，讓我們做好準備吧！」

而烏克蘭內政部長幕僚吉拉成柯（Anton Gerashchenko）則警告，要是俄軍損及這座核電廠，可能製造「新車諾比（Chernobyl）」事故。他在臉書上說，由於俄羅斯總統普丁的瘋狂，歐洲又瀕臨核災邊緣。