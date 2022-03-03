就在俄軍持續推進，向烏克蘭各地發動攻勢之際，數以百計地方民眾為了阻止俄軍攻佔歐洲最大的核電廠，在通往烏東札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的主要道路上，以卡車和成堆輪胎搭建了臨時路障。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，這些自願大軍同時揮舞著烏克蘭國旗，在安赫德（Enerhodar）附近挺身而出，組成肉身路障，以阻止俄羅斯軍隊前進。而社群媒體上的影片顯示，他們以報廢汽車，垃圾車和沙袋組成的路障據說長達1公里。

安赫德市長奧洛夫（Dmitri Orlov）說，這就是當地男女保衛自家城市的方式。「他們會繼續保護它，如今我們更比以往都更需要動員力量，團結一心，讓敵人無法入侵，這可是全歐洲最大的核電廠！朋友，讓我們做好準備吧！」

而烏克蘭內政部長幕僚吉拉成柯（Anton Gerashchenko）則警告，要是俄軍損及這座核電廠，可能製造「新車諾比（Chernobyl）」事故。他在臉書上說，由於俄羅斯總統普丁的瘋狂，歐洲又瀕臨核災邊緣。

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