迎接春季的到來，位於日曜天地OUTLET中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，菜單全面升級，延續大菜小作、老菜新作的精神，將記憶中的古早味，揉合傳統與創新，重新演繹「黑白滷、潮茶、砂鍋菜」的台式新風味。新菜單中增加三十多道新菜色，可選單點或套餐，適合2至6人享用，3月底前，凡至丰盛町用餐點選推薦新品「蔥油烏骨雞」，還可獲得買一送一兌換券，下次來店消費使用。

迎接38婦女節，丰盛町特別推出適合女性享用的「蔥油烏骨雞」、「老菜脯雞湯佐雞絲麵」、「蟹肉巴可莉」、「青龍嚇皮蛋」、「丰味滷水盤」等輕台式料理，不僅讓懷舊古早味融入新創意，且低熱量低脂肪，兼顧營養與健康。

其中，「蔥油烏骨雞」少見以新鮮烏骨雞做成冷盤，再淋上自製蔥油醬，肉質軟嫩、香氣四溢；「老菜脯雞湯佐雞絲麵」以有台灣黑松露之稱的陳年老菜脯與嚴選雞腿肉燉煮，加入新鮮蘿蔔，湯頭甘鮮味美，再搭配傳統雞絲麵，老菜新吃法，完美組合超對味。

「蟹肉巴可莉」則是將蛋白、蟹肉打成芡汁，淋在青花菜上面再以蝦卵點綴，色香味俱全；「青龍嚇皮蛋」先以蒜頭爆香，將炸過的皮蛋與青龍椒快炒收汁，鹹香濃厚好下飯；採用自製提煉豬油的「炸蛋豬油木桶飯」，醬香迷人不膩口，蛋黃與豬油融入飯裡，喚起記憶中的好滋味。

除了原汁原味的「黑白滷」、復刻經典的「砂鍋菜」，丰盛町的飲品也很潮。獨特的健康蔬果汁、凍檸飲及創意茶品，色彩繽紛、健康好喝又好拍。綠色的「擋不住旺來汁」及紫色的「不棄嫌芭樂汁」有別於一般果汁，分別加入青江菜及紫高麗菜，營養加倍。

此外，招牌「重磅綠拿鐵」以新鮮蔬菜為基底，添加芭樂、堅果提味，健康又具飽足感；熱飲系列的「米香拿鐵」，鹹蛋黃奶蓋香甜帶鹹，撒上酥脆的爆米香，濃香繚繞唇齒間，重溫兒時的美好。

「丰盛町」的用餐空間以巴洛克元素及台式磚牆為基礎，運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞，鑲上菱形窗花點綴，呈現出跨時代既衝突又融合的設計風格。色調則以黑、白、銀及深木色為主，加上具光澤感的大理石桌面及透過自然純粹的植栽，繪出台式茶餐廳愜意舒適的用餐氛圍。