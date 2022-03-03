俄羅斯持續遭到國際金融機構的抵制。指數供應商富時羅素(FTSE Russell)和明晟(MSCI)周三表示，公司旗下指數將剔除所有俄羅斯個股。

富時羅素稱，該決定將於3月7日生效；MSCI將於3月9日收盤起開始全面實施。

MSCI也表示，會將MSIC俄羅斯指數從新興市場重新歸類到獨立市場。

另外世界銀行(World Bank)在周三表示，已經暫停俄羅斯和白俄羅斯的所有項目，立即生效。

世銀表示，自2014年俄羅斯併吞克里米亞以來，從未批准對俄羅斯任何貸款或投資。而自2020年中以來，由於總統選舉的爭議性，也一直未對白俄羅斯提供新貸款。

自20世紀90年代初以來，世界銀行已向俄羅斯提供了逾160億美元貸款。世行網站顯示，最近批准的計畫包括2013年在北高加索的一個青年計畫，以及2010年的一個文化遺產項目。

目前世銀和國際貨幣基金(IMF)正表示，在未來幾周或幾個月將對烏克蘭提供數十億美元的額外資金。