大瓦特數電源佈局開始收割，群光電能(6412)今年營運看好，群電總經理曾國華表示，今年第1季可望創下歷年同期新高，若第2季料況穩定，可望維持成長趨勢，今年還是會很好，營運將再創新高。

群電今天下午舉行線上法說會，2021合併營收達新台幣403.64億元，年增15.8%，受惠於產品組合優化及營運效率提升，營業毛利為71.39億元，年增11.2%，合併毛利率為17.7%，年減0.7個百分點，營業淨利為34.51億元，年增22.1%，營業淨利率為8.5%，年增0.4個百分點，稅後盈餘為28.27億元，年增32.3%，每股盈餘為5.2元，股東權益報酬率則高達27.4%，2021年合併營收、營業毛利、營業毛利率、營業利益、營業淨利率、稅後盈餘、每股盈餘、淨利率及股東權益報酬率等8項重要財務指標均創下歷史新高。

群電表示，去年公司在料況有限的狀況下，集中資源衝刺高價值或高成長性的產品，驅動三大產品線(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)都有雙位數的年增率表現，而帶動公司營收及獲利雙雙成長的最大功臣便是高毛利的雲端智能應用，去年營收年成長高達25%，營收比重更首度突破4成，營收貢獻已逼近PC相關應用；儘管2021年是成本壓力很重的一年，不管是人民幣或新台幣，相對於美金都升值5%以上，原物料價格更是一路飆升，但公司全力優化產品結構、嚴控費用支出，帶動公司業績及獲利再度改寫歷史新高，更高興的是，去年每股盈餘首度超越7元，股東權益報酬率也有重大突破，自公司成立以來首度超越27%。

群電2月合併營收達30.02億元，年增6.3%，續創歷年同月新高；累計1到2月合併營收達66.26億元，年增2.8%，亦創歷年同期新高。

群電表示，雲端智能應用還是今年的成長重心，特別是伺服器電源新客戶及新產品布局效益顯現，除運用於HPC/AI的4000瓦伺服器新產品廣受客戶好評外，Intel今年將推出Eagle Stream新平台，有機會帶動產品升級，推升伺服器電源主流往1300-2000瓦邁進，公司也正積極的解決料況的瓶頸，預期下半年伺服器電源的營收將有機會較上半年大幅躍增。

在新產品衛星通訊電源部分，群電經過一年多的蓄勢待發，今年業績即將起飛，營收可望逐季成長；再者，公司電競筆電電源，去年繳出亮眼成績營收成長近50%，今年需求維持火熱，營收預期維持雙位數成長動能，上述多項產品將進一步拉升雲端智能應用營收貢獻，優化公司的獲利結構，公司也期許在多項高值產品戰線全開下，今年營收及獲利可望再創高峰。

為因應客戶需求，群電今年3月正式啟動擴建泰國廠，預計2023年下半年開始投產，群電2021年資本支出約14.6億元，預計今年資本支出約20億元，群電預估，泰國新廠完工後，總產能將增加1/3，年產值將增加150億元到200億元。