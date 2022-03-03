寶格麗（BVLGARI）在台發布2022年度新款腕錶，日常款腕錶訂價策略大幅調整，價格比往年親民，就算是融入鑲鑽奢華元素的入門款，也只要10萬起跳，試圖搶攻小資受薪階級的市場。另奢華版的Serpenti Tubogas錶售價從30萬至破百萬不等，則是進階版的最佳選擇，日前安海瑟薇（Anne Hathaway）出席米蘭時裝周看秀，就戴了一只黑面Serpenti Tubogas錶，優雅時尚。

安海瑟薇日前出席米蘭時裝周，手腕佩戴一只黑面Serpenti Tubogas表，優雅時尚。（CFP）

一提到寶格麗，常讓人聯想到動輒上億的頂級珠寶和要價不菲的高複雜腕錶，但其實寶格麗入門珠寶和腕錶的售價十分親民，尤其今年寶格麗大幅調整日常款腕錶的材質、款式等，但奢華元素不減，大幅提高CP值，讓人愛不釋手。

寶格麗LVCEA INTARSIO PINK MOTHER OF PERAL 粉紅珍珠母貝面盤精鋼腕表，14萬400元。（BVLGARI提供）

如LVCEA女錶今年推出一款粉紅珍珠母貝錶盤鑽錶，時標與錶帶融入鑲鑽元素，售價約14萬元，在情人節檔期上市造成熱銷。另BVLARI BVLGARI精鋼機械男錶，海洋色調的錶盤售價約15萬元，另一款以精鋼搭玫瑰金錶圈的BVLGARI BVLGARI石英錶，售價約18萬元，都是20萬元以下、高CP值的代表作品。

除了日常款腕錶，奢華錶款Serpenti Seduttori、Serpenti Tubogas錶、Serpenti Spiga也有新作品，特色為全新色調的錶盤，除了經典黑面，也有綠色孔雀石錶盤，為奢華最添特色，安海瑟薇近日就以一身黑色亞曼尼（Giorgio Armani)黑色洋裝搭配寶格麗黑色SerpentiTubogas 腕錶，風華絕代。

寶格麗BVLGARI BVLGARI MAN精鋼藍色漆面腕表，15萬3600元。（BVLGARI提供）

寶格麗BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，18萬5500元。（BVLGARI提供）