寶格麗（BVLGARI）在台發布2022年度新款腕錶，日常款腕錶訂價策略大幅調整，價格比往年親民，就算是融入鑲鑽奢華元素的入門款，也只要10萬起跳，試圖搶攻小資受薪階級的市場。另奢華版的Serpenti Tubogas錶售價從30萬至破百萬不等，則是進階版的最佳選擇，日前安海瑟薇（Anne Hathaway）出席米蘭時裝周看秀，就戴了一只黑面Serpenti Tubogas錶，優雅時尚。
一提到寶格麗，常讓人聯想到動輒上億的頂級珠寶和要價不菲的高複雜腕錶，但其實寶格麗入門珠寶和腕錶的售價十分親民，尤其今年寶格麗大幅調整日常款腕錶的材質、款式等，但奢華元素不減，大幅提高CP值，讓人愛不釋手。
如LVCEA女錶今年推出一款粉紅珍珠母貝錶盤鑽錶，時標與錶帶融入鑲鑽元素，售價約14萬元，在情人節檔期上市造成熱銷。另BVLARI BVLGARI精鋼機械男錶，海洋色調的錶盤售價約15萬元，另一款以精鋼搭玫瑰金錶圈的BVLGARI BVLGARI石英錶，售價約18萬元，都是20萬元以下、高CP值的代表作品。
除了日常款腕錶，奢華錶款Serpenti Seduttori、Serpenti Tubogas錶、Serpenti Spiga也有新作品，特色為全新色調的錶盤，除了經典黑面，也有綠色孔雀石錶盤，為奢華最添特色，安海瑟薇近日就以一身黑色亞曼尼（Giorgio Armani)黑色洋裝搭配寶格麗黑色SerpentiTubogas 腕錶，風華絕代。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。