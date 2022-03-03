第25輪公費疫苗預約進行中，本輪提供151萬劑量能，目前預約率約2成，預約時程將在明（4）中午截止。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前桃園、苗栗、台中、嘉義、彰化、宜蘭等6縣市BNT已預約額滿，民眾可改預約莫德納疫苗，或自行向各縣市醫療院所預約BNT。

指揮中心統計，本輪共提供1.6萬劑AZ，目前約2200人預約，預約率1成3；BNT量能20.7萬劑，目前已有8.8萬人預約，預約率4成2；莫德納量能121.7萬劑，已有20.9萬人預約，預約率1成7；高端量能7.6萬，約9200人預約，預約率1成1。

本輪4種疫苗廠牌尚有餘額，但莊人祥表示，部分縣市為了多提供莫德納量能，而把BNT量能縮小，並非疫苗量不夠；目前桃園、苗栗、台中、嘉義、彰化、宜蘭等6縣市BNT預約已額滿，民眾可改為預約莫德納，各縣市也有開放部分醫療院所第1、2、3劑BNT供民眾預約。

莊人祥提醒，本輪約有500萬人符合預約資格，請民眾在明天中午前盡速至1922平台預約，並於3月7日到13日接種。

指揮中心指揮官陳時中表示，昨（2）疫苗接種13萬3983人，目前國內第1劑涵蓋率82.89％，第2劑72.96％，第3劑42.65％。疫苗施打對於整體開放政策影響很大，疫苗量一定夠，請大家盡速接種。