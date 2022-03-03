【愛傳媒林銘聰專欄】霧峰林家宮保第園區前面的榕樹是「倒栽榕」，您知道嗎？

打開網路台中景點介紹，大里區老街大里街的「百年倒栽榕」，旁邊有牌子特別說明，它見證百年歷史的過程，見證大里杙的興盛與沒落。

榕樹葉的繁茂，在樹蔭下乘涼聊天，是一般民眾很樂意的選項。同時，榕樹葉被認為可避邪、除煞，許多人要到醫院探病、參加喪禮前都會特別準備榕樹葉放在身上，就是希望可以擋煞。

榕樹具有很強的生命力，在臺灣到處可看到，也是常見的行道樹及庭園樹。因為榕樹的木材並不適合做家具，因此可以逃過受砍伐的命運，長成高齡老樹。

榕樹葉片橢圓革質，看起來濃綠又油亮，花是特別的隱頭花序，藏在外觀像是無花果一樣的花托裡頭，授粉得要依賴一種叫做「榕果小蜂」的昆蟲來幫忙，在果實成熟的時候，經常吸引鳥群來啄食。

「倒頭榕」又叫「倒栽榕」，指的是種植時，將原本該頭上腳下的枝條給倒過來插進土裡，以頭下腳上的方式所長成的榕樹。

據說是因為這樣倒著種，榕樹生長速度會減緩，生長雖然緩慢卻會使得枝葉更為茂盛。一般民間傳說，栽植「倒栽榕」是違反大自然生長的道理，種樹者會遭受減少壽命的懲罰，因此種植時，都是紅包給無家累的單身漢，請他們來種植。

倒栽榕的生長可以自然科學解釋，種植時將枝條插進土裡，以扦插這個方法繁殖出來的植株。在扦插倒栽榕時，插穗的營養狀況良好，空氣中的水氣又充足，那麼露在空氣中的近基端便有可能發根。

新根受到向地性的牽引向下伸長，還是能順利長到土壤之中，開始為插穗吸收水養分。一旦水養分的供給沒問題，新梢和新葉很快地便能長出，雖然生長緩慢但仍然可以開枝散葉，逐漸生長。

榕樹在民俗上一直都是多種面貌的存在：第一種說法，倒栽榕生長較緩慢，枝條生長的方向也較為平展，能形成較寬闊的樹冠，因此有庇蔭鄉里，守護村莊的象徵意涵；第二種說法，倒栽榕以逆向的方式栽種，其實是會破壞風水；第三種說法，地藏廟前種植屬於陰樹的倒栽榕，是為了要呼應廟中神明是管理陰界的地藏王菩薩。

很多蒞臨參觀的貴賓們可能不知道，霧峰林家宮保第園區前面的榕樹，即是以倒栽的方式種植。我們可以這樣方式來思考，雖然生存條件遭遇到逆境，努力成長的倒栽榕仍展現了旺盛的生命力，開展枝葉，長成茂盛。倒栽榕其實是具有「勵志意義」的勇敢樹木！

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

照片來源：作者提供。

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