吳斯懷加入外交國防委員會有洩密之嫌？ 朱立倫：不要貼標籤

國民黨立院黨團2日協調新會期各委員會名單，不分區立委、退將吳斯懷加入外交國防委員會，卻引來綠營議論，對此，國民黨主席朱立倫3日受訪指出，若有嫌疑請直接法辦，不要用貼標籤的方式指控國民黨的國會議員。

朱立倫說，如果對於一位國會議員，懷疑他的忠誠、認為有洩密的嫌疑，就請直接法辦，不要用貼標籤的方式，如果認為中華民國的國會議員不忠於中華民國，我相信沒有人可以容許，國民黨也不會容許，但是不必用這樣的方式去指控國民黨或指控國民黨的國會議員。