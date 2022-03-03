吳斯懷加入外交國防委員會有洩密之嫌？朱立倫：不要貼標籤 15:192022/03/03 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫（中）3日受訪指出，若有嫌疑請直接法辦，不要用貼標籤的方式指控國民黨的國會議員。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳斯懷加入外交國防委員會有洩密之嫌？ 朱立倫：不要貼標籤 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨立院黨團2日協調新會期各委員會名單，不分區立委、退將吳斯懷加入外交國防委員會，卻引來綠營議論，對此，國民黨主席朱立倫3日受訪指出，若有嫌疑請直接法辦，不要用貼標籤的方式指控國民黨的國會議員。 朱立倫說，如果對於一位國會議員，懷疑他的忠誠、認為有洩密的嫌疑，就請直接法辦，不要用貼標籤的方式，如果認為中華民國的國會議員不忠於中華民國，我相信沒有人可以容許，國民黨也不會容許，但是不必用這樣的方式去指控國民黨或指控國民黨的國會議員。 吳斯懷進國防委員會 藍嗆綠怕什麼 謝票之旅最終站將合體朱立倫宣布參選？羅智強這樣說 #吳斯懷 #國民黨 #國會 #朱立倫 #外交國防委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張亞中》美國代表團帶來的是安還是危？ 13:192022/03/03 海納百川 國民黨：一周斷電3次 沒有能源安全何談國安？ 12:442022/03/03 政治 AIT安排 朱立倫會特使團老友 相約華府見 04:102022/03/03 政治要聞 朱立倫被問屏東縣長人選 柯志恩在旁喊話：替蘇清泉加油 14:312022/03/03 政治 民進黨要求國民黨說明 甘願犯眾怒讓吳斯懷進國防委員會原因 12:202022/03/03 政治 喊話民進黨聽建議 吳斯懷撂重話：若洩密叛國就一槍斃命 14:172022/03/03 政治 要宣布參選了？羅智強謝票走到最終站 最新心情曝光吸2萬人狂讚 07:492022/03/03 政治 強生批俄總統是「戰犯」 英國會起立鼓掌歡迎烏克蘭大使 22:152022/03/02 國際 2022誰來做老大》南投縣議員 一選區宋懷琳回鍋參戰 四選區綠營又黨內互打 04:102022/03/03 政治要聞 安哲秀宣布退選韓國總統 大選後與國民力量合併 11:112022/03/03 國際 沈迺訓快評》國民黨的對美政策也跟風 09:022022/03/03 快評 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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