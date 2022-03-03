澎恰恰因投資電影失利，欠下2.4億巨額債款，前年宣告破產，去年台商好友林秉文（林董）幫他規劃還債計劃，林秉文今（3日）表示澎恰恰宣布破產前，有透過汪建民、孫協志牽線某金主還債，且指孫協志從中收取仲介費，最後不知什麼原因中途下車沒繼續幫忙了，對此，孫協志也以235字嚴正聲明「就是件子虛烏有的無聊事」，強調根本不認識林秉文。

林董今舉行媒體餐敘，不僅爆出澎恰恰和「澎嫂」黃敏寬早在2020年宣布破產前就已經離婚分居，更抖出孫協志曾替澎恰恰牽線幫忙還錢，：「我調查出來就是汪建民牽線，還跟那個孫協志，孫協志也幫他牽線借錢，人家收三分，他收五分，孫協志也有幫他，他幫澎哥，他（孫）下車了。」但是否是地下錢莊不清楚，直言：「研究帳務研究了一個多月。」

孫協志發文回應。（圖／翻攝自孫協志臉書）

對此，經紀人打電話跟傳訊不接，於是孫協志稍早親上火線，提到不要再煩他的經紀人，並在一開頭就說：「平常我是很懶得回應鳥事的，生活也過得平淡安穩，但今天卻出現了篇莫名奇（其）妙的新聞」，還反問澎恰恰友人林董：「請問一下林先生秉文你是？」，表示根本不認識林秉文，直指林憑什麼對外發言說他曾幫澎恰恰牽線還錢。

林秉文（林董）（右）今舉行媒體餐敘。（圖／中時資料照片）

孫協志更嚴正說明：「我從沒幫任何人牽線任何事，也跟任何地下錢莊或高利貸無任何關係，更不認識這方面的相關人事，看不懂到底扯到我要幹嘛？炒新聞？證明自己懂很多？毫無依據的隨口說說，得利的只是媒體和開啟永無止境的八卦。」

他稱自己做事向來坦蕩蕩，希望媒體不要再打擾經紀人，強調這是「子虛烏有的無聊事」，最後感嘆：「這無言的環境，永遠就是瞎聽、瞎猜、瞎寫，而讀者就只能分不清是非的瞎看..」。

林秉文得知孫協志嚴正駁斥後，否認在炒新聞，「有沒有他（指孫協志）自己心裡很清楚，叫他去跟汪建民對一下，有沒有他們兩個最清楚，他怎麼不跟汪建民講，罵我幹嘛，外面吵的沸沸揚揚的，這個已經不是新聞了，是很久的事情了」，並表示不是聽澎恰恰說的，只是聽債主敘述再轉述給媒體聽，再三強調：「不是我炒新聞」，還稱會再跟澎恰恰求證。