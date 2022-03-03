高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科團隊梓官區C肝治療計畫告捷，3年來在當地篩檢5731位居民，治療成功率高達99％。（袁庭堯攝）

高醫肝膽胰內科教授余明隆呼籲，所有成人皆須接受C肝篩檢，越早治療效果越好。（袁庭堯攝）

梓官區居民戴先生（中）受惠高醫在當地的篩檢和治療，成功抗癌。（袁庭堯攝）

C型肝炎曾是最難治癒的肝病，高雄市梓官區是C肝盛行區，高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科團隊耗時3年，在當地篩檢、開設特別門診，協助9成當地病患完成治療，成功率高達99％，高醫肝膽胰內科教授余明隆呼籲，成人一輩子都要篩檢C肝一次，及早發現都能有效治療。

高醫副院長戴嘉言表示，政府訂出2025年完全消除C肝的目標，高醫早在30年前就結合台灣肝臟學術文教基金會等公益團體組織「愛肝大聯盟」，2014年起接觸梓官區，2019年在當地開設C肝特別門診，團隊同時進行地毯式的肝病篩檢。

「肝功能正常，不代表肝正常！」余明隆表示，過去梓官當地知道自己感染C肝的民眾僅三分之一，其中僅四分之一的患者接受過治療。高醫透過當地鄰里長協助宣導，外展團隊在梓官區家戶篩檢5731名居民，驗出C肝病毒陽性458人，其中9成、323名C肝病患接受口服抗病毒藥物「宜譜莎、艾百樂」治療，最後共78.6％患者完成抗病毒治療，治療成功率高達99 ％，遠高於「干擾素」藥物時代約10％，也沒有人因副作用而停藥。

余明隆強調，過去民眾到大醫院篩檢治療C肝需耗時兩至三個月，透過現地篩檢，梓官C肝病患最快兩週就能進行一天一顆、8至12週的口服藥療程，再追蹤12週即可。

梓官區70歲接受治療成功的戴先生1年半前在當地宮廟前接受篩檢，檢出慢性C肝帶原，在當地特別門診接受超音波檢查後，發現3公分肝臟腫瘤，經配合切除及C肝口服抗病毒治療後，成功將病毒清除。

駐診團隊、高醫肝膽胰內科主治醫師黃駿逸表示，梓官當地458位需要治療的民眾中、有六分之一已肝硬化，其中更有5人不知道自己已有肝癌，幸好僅一位中期，其餘全都是早期，經電燒、手術、動脈衰塞治療後，均成功控制。

高醫肝膽胰內科主任黃釧峰強調，過去C肝口服抗病毒藥物、整個療程需自費兩三百萬元，許多病患不敵經濟壓力，治療到一半就放棄。中央健保署高屏業務組組長林淑華表示，2017年C肝全口服新藥納入健保給付，去年10月進一步放寬C肝抗體篩檢陽性民眾可直接在醫療院所進行C肝病毒檢驗，所有科別醫師均可開立C肝全口服新藥，讓民眾減少回診、免轉診直接治療。今年中央更編列56.2億元預算，協助全國C肝患者治療。