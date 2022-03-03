詐騙案件層出不窮，幸好有機警的金融機構行員在民眾匯款時主動關懷，進而發現異狀並即時通報警方成功攔阻免於受騙，淡水警分局長黃南山特別於今(3)日前往頒贈感謝狀及特製的警貓馬克杯「警銬杯」，表達對機警行員與細心與警方共同守護市民財產安全的感謝。

淡水警分局今(111)年陸續接獲轄區淡水第一信用合作社、中國信託商業銀行、臺灣銀行、聯邦商業銀行通報有民眾疑似遭詐騙，經了解詐騙手法不外乎「假投資」、「猜猜我是誰」及「假交友」等，被害人臨櫃匯款新臺幣數萬至數十萬元不等，所幸在警方與銀行行員共同勸說下，成功攔阻遭到詐騙，其中1件「假綁架」手法，阻詐金額高達新臺幣150萬元。

去年12月底，淡水信用合作社受理一名婦人接到自稱兒子的電話，電話中哭喊「因為沒錢買毒品遭人毆打，請媽媽快付錢救他！否則不放她兒子回家」，婦人一聽心急如焚，依照歹徒指示前往淡水信用合作社欲匯款新臺幣150萬元，到了櫃台窗口前，向行員遞出求救紙條，行員見狀立刻報警，成功保住婦人辛苦儲存的積蓄。

淡水警分局籲請金融機構行員多多提高警覺，遇有民眾提、匯款神情有異，多加關懷探詢並通報警方到場協助，以提高攔阻成功機率。也提醒民眾若遇到任何疑似詐騙案件，應秉持「冷靜、查證、報警」3原則並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求協助，避免財產遭到不肖分子詐取。

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