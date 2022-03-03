日本航空以及全日空航空雙雙於3日表示，因憂心俄烏衝突不斷會波及飛行安全，故取消絕大多數從日本往返歐洲航班。

以往承平時期，全球有很多航空業界若飛往歐洲，都會借道俄羅斯領空。不過，在2月底俄烏開始發生衝突時，很多航空公司陸續取消或更改歐洲班次。

日航指出，一直在關心俄烏最新局勢，但基於地緣政治以及風險考量，還是先取消歐洲航班再說。根據全日空官網消息，3日與4日飛歐洲10餘個班次中，只保留1個其餘全都取消。

日前，因歐盟與加拿大對俄羅斯施以制裁，俄國也以禁飛其領空來回擊這些西方國家。

追蹤全球即時航班的網站FlightRadar24指出，俄烏衝突之前，全日空與日航每周從日本東京往返英國倫敦、法國巴黎、德國法蘭克福以及芬蘭赫爾辛基之間，需借道俄羅斯上空的航班約有60個。

在被取消借道俄國資格的芬蘭航空2日表示，前幾天已取消的赫爾辛基與東京之間航班將復飛，每周可望有4個班次。不過，新航路的飛行時間需增至13小時，明顯高出先前的9.5小時。

由於要繞路飛往歐洲，各家航空公司不僅飛行時間加長，燃油成本也同步增加。同時，載貨量也可能受限下，也讓供應鏈供貨吃緊現況，更加地雪上加霜。

據悉，大韓航空3日仍借道俄羅斯領空執行飛行任務，但台灣相關同業卻選擇避開俄國上空，並以中國大陸以及中亞地區航道取而代之。