澳新銀行最新報告指出，外資持有的中國債券中有近四分之一，是由俄羅斯的央行和主權財富基金所持有，這可能為俄羅斯因入侵烏克蘭而受到西方制裁提供庇護。

路透報導，俄羅斯金融市場因受到西方制裁而陷入動盪。面對這些制裁，俄羅斯企業一直在尋求與新興市場盟友（尤其是中國）的變通辦法，增加以人民幣結算的交易，減少以美元結算的交易。

澳新銀行報告顯示，估計俄羅斯央行和俄羅斯國家財富基金的人民幣債券持有量，分別為800億美元與600億美元。澳新銀行表示，正在觀察，如果需要（人民幣）現金來履行其他支付義務，俄羅斯是否會清算這些資產。

截至1月底，中國銀行間債券市場上外資持有的債券總額為人民幣4.07兆元（約合6441.3億美元）。

澳新銀行表示，雖然俄羅斯有可能利用人民幣資產和中國的跨境銀行支付系統（CIPS）來應對西方制裁的影響，制裁包括禁止一些俄羅斯銀行進入環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球金融資訊系統，但這場危機不太可能明顯促進人民幣的使用。