品牌廠華碩（2357）積極布局智慧醫療領域，旗下手持式超音波醫療解決方案及ASUS VivoWatch 5智慧健康錶，日前獲頒「2021 SNQ國家生技醫療品質獎」及「第18屆國家新創獎-企業新創獎」肯定。 為讓偏鄉地區民眾也能享有先進的醫療資源，華碩攜手南迴基金會打造地區醫療網，結合華碩手持式超音波與基金會資源，針對合作社區及多處偏鄉地區，推出智慧行動醫療檢測服務，

華碩全球副總裁張權德表示，智慧醫療為華碩近年來發展重點之一，手持式超音波將原本需要在醫院才能進行的檢查，轉化為可即時、即地協助第一線醫療人員快速掌握患者病情的利器，搭配無遠弗屆的網路科技，立即傳回清晰檢測影像至醫療院所，提升遠距醫療效率。

南迴基金會發起醫師徐超斌表示，此回華碩與南迴基金會合作前進台九線南迴公路沿線四鄉，包括太麻里、金峰、大武、達仁等地，因這些地區位處偏遠，醫療照護資源嚴重不足，當地兩萬多位居民，老人及幼童比例偏高，就醫不便問題極需導入遠距醫療系統支持，華碩手持式超音波的行動化優勢，將成為醫護人員照顧偏鄉民眾最佳幫手，盼藉此計畫推動，強化社區照護、提升醫療服務品質，協助長者快樂終老。

華碩手持式超音波兼具「無線行動輕量化」、「完整影像模式」、「人性化且支援多平台的影像管理軟體」與「超過四小時電池續航力」等優勢，可輕鬆滿足社區、偏鄉或家庭醫院檢測人員所需。華碩日後除將陸續增加更多檢查項目，替居民健康把關外，亦希望可為原鄉年輕族群創造更多相關就業機會，同時未來將持續推廣至全台各地，讓更多民眾享有先進的醫療資源。