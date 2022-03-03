蘋果2日（周三）宣布將於3月8日舉辦年度春季產品發表會。這家科技巨擘一如往常未透露新品訊息，但外界預料將推出內建5G功能的平價版iPhone、新版iPad Air和高階Mac Mini。

據推測，蘋果最新手機將是iPhone SE機種兩年來的首次更新，外傳將配備更先進的鏡頭和更快的處理器。

此外，5G功能是蘋果旗艦產品iPhone此次的一大亮點，最新iPhone 13配備特製的5G天線和廣播元件，能展現更快運作速度，以滿足客戶追求更強大連網設備的期待。