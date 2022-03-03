蘋果2日（周三）宣布將於3月8日舉辦年度春季產品發表會。這家科技巨擘一如往常未透露新品訊息，但外界預料將推出內建5G功能的平價版iPhone、新版iPad Air和高階Mac Mini。
據推測，蘋果最新手機將是iPhone SE機種兩年來的首次更新，外傳將配備更先進的鏡頭和更快的處理器。
此外，5G功能是蘋果旗艦產品iPhone此次的一大亮點，最新iPhone 13配備特製的5G天線和廣播元件，能展現更快運作速度，以滿足客戶追求更強大連網設備的期待。
蘋果2日（周三）宣布將於3月8日舉辦年度春季產品發表會。這家科技巨擘一如往常未透露新品訊息，但外界預料將推出內建5G功能的平價版iPhone、新版iPad Air和高階Mac Mini。
據推測，蘋果最新手機將是iPhone SE機種兩年來的首次更新，外傳將配備更先進的鏡頭和更快的處理器。
此外，5G功能是蘋果旗艦產品iPhone此次的一大亮點，最新iPhone 13配備特製的5G天線和廣播元件，能展現更快運作速度，以滿足客戶追求更強大連網設備的期待。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。