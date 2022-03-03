交通部在去年4月2日台鐵太魯閣號49死重大事故後，推動台鐵公司化提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案共23條，，今（3）日行政院會通過，13條子法則持續討論中，目標2023年。交通部長王國材中午接受廣播節目專訪，表示行政院跟交通部在能夠負擔財務狀況下都盡力了，呼籲台鐵企業工會理性檢視公司條例、不要抗爭。

王國材今天中午接受震傳媒《新聞不芹菜》專訪時指出，台鐵公司化從民國92年起談了20年，一直出不了交通部，到現在很多事業單位都公司化了，只剩台鐵，如今院會通過了，行政組織變成公司組織。他了解員工會惶恐，工會會反對甚至抗爭。但普悠瑪事件後花了很多力氣做總體檢，前部長林佳龍和他也花了很多力氣努力改善台鐵運工機電，不料又發生太魯閣事件，是工程包商沒有落實SOP，假日施工、組織僵化的問題沒有改善，他好幾次面對家屬都感到非常慚愧。

王國材說，對台鐵公司化有3個承諾，包含歷史債務由政府負擔，1484億是既存短期債務，設立基金則可以逐年來補貼償還原機構債務；配合政策支出如邊遠小站造成的營運虧損由政府補貼；基礎設施也由政府承擔。工會希望政府支持的部分，交通部都有寫在條文裡。

王國材說，公司化還保證現職員工薪資福利不減，港公司和機場公司都是如此，福利有增無減，尊重其意願雙軌制。要維持資位人員也就是公務員，或轉為從業人員也就是公司員工身份。他也說根據過去經驗，轉調從業人員的比例不高，但會提供5年猶豫期。組織改革恐怕造成人事衝擊，是必須面對的事，新的公司化設計，因應安全和資產活化，會有新的需求，表現好的員工升遷快一點，這是企業化的精神。

王國材說，工會想提自己的版本也很好，可以對照哪個版本比較好，差別在於資產的處理，以及債務的認定。以高鐵的經驗，折舊費攤提就差很多．3399億元維修和折舊由政府負擔。現在用比較低的租金給台鐵．3筆土地土地無法賣出，是用租金來做償債基金。

王國材說，大部分台鐵員工都敬業，他也尊重工會爭取員工權益，期待大家用比較正向方式、理性對話來談組織改革，合理看待交通部版本。設立基金是這次公司化非常重要的一環，政府舉債有上限，1484億元就拿到交通部5年分攤，這樣已經算是完全承諾了。

王國材說，行政院跟交通部在能夠負擔財務狀況下都盡力了，行政院長蘇貞也表示支持，用正向方式處理課題。公司化過程中，第22條賦予土地開發到更多收益，不要用現在狀況來講要有多少補貼，台鐵必須自立自強，鬆綁土地法規，資產會有個多收益，「不要覺得政府拿你3塊地做償債基金。」

節目後接受媒體聯訪，王國材表示，台鐵公司化之後人員進用會有雙軌制，如果要把原來的員工結清、退休，會有6＋1的措施，新的公司制度也會招考專業人士進來。交通部當然會注意到人力汰換，這部分會好好規劃。

媒體問到，工會揚言要罷工，如果選在清明節，交通部如何因應？王國材表示，基本上工會談的就是兩大問題，第一個是債務，工會認為債務四千億元交通部只處理1400億元，「我剛剛也講了，真正的借款是1400億，其他的遞延負債、應付貨款，是每個年度本來就有錢可以支付。」第二個是資產，部分資產為何要留在政府？因為那是軌道、隧道，是沒辦法生產的部分，交通部用很便宜的費用租給台鐵，幫台鐵省了1年大約20億元折舊費用。交通部跟國發會的討論，大家都希望台鐵未來公司能健全，不希望他們負擔很多折舊費用，這是一個改善台鐵財務的規劃。否則如果把那些資產還給台鐵，再加上原本就要給台鐵的資產，加總起來大概一年50、60億元折舊費用。

王國材說，抗議也好，表達訴求也好，為了台鐵的下一個一百年，期待大家理性 討論交通部版本的台鐵23條公司條例。