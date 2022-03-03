陳亞蘭重現「折腰吻」陳怡真。（欣湉國際提供）

陳怡真（左）、陳亞蘭、紀麗如出席《嘉慶君遊臺灣》慶功記者會。（欣湉國際提供）

歌仔戲天王小生陳亞蘭打造的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》收視創佳績，3日舉辦慶功記者會，她開心在記者會重現「下腰吻」，吻上女主角「梅影」陳怡真，結果一旁負責按壓的紀麗如太用力，導致她當場腿嚴重抽筋，一度痛到連坐下都無法。陳亞蘭回憶近年的「吻戲史」大多是女性，但卻忘了曾奪李宣榕初吻，最近則是奪陳怡真「女女初吻」，打算報名金鐘獎男主角獎的她壓低聲音說：「我真的是男的！」還想現場和男攝影記者比「MAN」！

《嘉慶君遊臺灣》意外獲得台大教授葉丙成關注，認為韓國「性感影后」金憓秀與「嘉慶君」陳亞蘭兩人神似，陳亞蘭表示：「謝謝教授對歌仔戲的支持，我們需要專家學者多多給予鼓勵和建議，讓我們有檢視的空間。」有網友不以為然指：「亞蘭姐有金憓秀這麼辣再說！」葉丙成直接放上陳亞蘭13年前擔任金鐘獎主持人的爆乳照新聞連結，記者們搶看她豪乳照，陳亞蘭笑說：「不用看照片，現場就有！」還打趣說：「找不到媽媽找奶奶。」不過她扮「嘉慶君」要束胸束很緊，坦言確實有「外擴」等職業傷害：「尤其是夏天，又熱又喘不過氣。」紀麗如飾演結拜兄弟，同樣要束胸，開玩笑說：「我的長輩沒那麼大！」

陳亞蘭曾經入圍金曲獎最佳新人獎，此次預計以《嘉慶君遊臺灣》角色報金鐘獎男主角，她表示從未有戲曲演員入圍男主角，多數評審認為演員本人是女性，陳亞蘭建議：「我們就是扮男生，很努力揣摩男性角色，希望評審突破思維給戲曲工作者一個機會。」

陳亞蘭劇中除了吻陳怡真，還透露在接下來劇情中和紀麗如也將上演「純情BL情節」親吻情節，而且吻完後，兩人都意外受傷，陳亞蘭苦笑說，那場戲他意外撲倒紀麗如後，她傷到手、紀傷到腳，被問兩人這麼熟不會尷尬嗎？她們笑說，2人經常一起去陪伴恩師國寶級歌仔戲天王楊麗花，紀麗如笑言：「我們常常同床共眠！」陳亞蘭回：「同床異夢啦！」紀麗如說：「我都讓她先睡，我陪楊阿姨到凌晨，因為她隔天6點就要起來工作！」不過陳亞蘭爆料紀麗如「呼叫聲」比較大，「第一聲，我就醒來了！」她因太忙、事多，過去睡前要先暖身2小時「想東想西」，「最近太累了，躺下去就睡了！」