政大游艾喆完成UBA助攻王、抄截王2連霸。（大專體總提供）

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽正激烈進行，個人獎已經出爐，台灣藝大外籍生阿拉薩（Joof AlaSan）包辦得分王、籃板王及阻攻王，衛冕軍政治大學後衛游艾喆則連莊助攻王、抄截王。

UBA單一賽季個人獎項數據計算至預賽為主，球員必須出賽達三分之二以上場次才具備資格，本季尋求連霸的政大，從預賽就展現衛冕軍霸氣，僅預賽對健行科大吞過一場敗仗，本季跨階段已經累積18勝，複賽階段更在前5場賽事打完就以5連勝確定晉級4強，游艾喆組織球隊有功，本季以平均7.3助攻、3.2抄截連莊兩項個人獎。

來自非洲甘比亞的阿拉薩，來台灣前有過在塞內加爾甲級聯賽兩年的比賽經驗，為台藝大禁區帶來強大戰力，也幫助球隊暌違5季重返UBA男一8強，他以平均19.1分、15.2籃板、2.1阻攻囊括3個人獎。

大專體總表示，阿拉薩「3冠王」、游艾喆雙獎「2連霸」都是UBA史上頭一遭，也讓本屆UBA男籃個人獎形成兩強輝映，不過兩位好手目前都掛傷號，阿拉薩複賽首戰傷到右手造成骨裂，游艾喆複賽第3場撞到頭部，兩人都只能先休息。