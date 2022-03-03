外出的時候最怕尿急卻沒有廁所，而一名女網友分享，有次與男友開車出門時，男友在塞車的高速公路上內急，她遂急中生智拿出寶特瓶「接尿」，奇葩的故事情節引起網友熱議。

這名女網友在論壇《Dcard》感情板發文，分享有天與男友開車出門時，男友在壅塞的高速公路上突然很想尿尿，但最近的休息區還有一段距離，也無法隨意停車小解，她便拿出空的運動飲料寶特瓶徒手為男友接尿，還替男友把生殖器對準瓶口。

原PO表示，後來發現運動飲料的寶特瓶瓶口太小，中途還換成瓶口較大的礦泉水寶特瓶，結果一瓶600毫升的寶特瓶還不夠裝，她眼見男友的尿快溢出瓶口，便對著男友的下體喊「好了～停，縮起來」，結果男友真的止尿。

原PO說，事後男友頻頻致歉，擔心接尿的行為會讓她感覺很髒，但她並不放在心上，也告訴男友情急之下顧不了太多，況且如果今天是她尿急，男友一定也會替她想辦法。

女網友分享自己先前第一次在車上替男友接尿。（翻攝自Dcard）

文章曝光在網路上後，引起大批網友熱議，有網友說，「想證明感情有很多種方式，用接尿這種方式倒是第一次看到」、「只有我看完覺得男友超可愛嗎哈哈哈哈天然呆的感覺」、「算是另類浪漫啦」、「是真愛」、「太有畫面了...你們兩個也太可愛XD希望你們長長久久~」、「這麼有趣的經驗哈哈哈！真的第一次看到欸」。