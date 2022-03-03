加拿大駐中國大使館在外圍牆面上的燈箱呈現「我們支持烏克蘭」、「我們和烏克蘭在一起」等文字後，昨天被發現其中一面燈箱看板遭噴漆不雅文字；被噴漆部分後來被遮起，並未撤除。

加拿大駐中使館3月1日升起烏克蘭國旗，在外圍牆面燈箱秀出「我們支持烏克蘭」、「我們和烏克蘭在一起」等文字，且在官方微博上發文：「今天，在北京，我們升起烏克蘭國旗，表達我們對烏克蘭人民的聲援」。但在這則文章討論串，大多是中國網友對於加拿大駐中使館表態支持烏克蘭行為的批評。

寫有「我們支持烏克蘭」的燈箱看板，昨天則被發現遭人用紅色噴漆噴上「Fxxx NATO」，疑似藉此宣洩對於北大西洋公約組織（NATO）以及對加拿大駐中使館聲援烏克蘭的不滿。被噴漆處後來被遮起，據微博今天的消息，燈箱看板並未撤除。

加拿大駐中國大使館在外圍牆面上的燈箱呈現「我們支持烏克蘭」、「我們和烏克蘭在一起」等文字，昨天被發現其中一面燈箱看板遭噴漆不雅文字。（圖／推特@FightDisinform4）

俄烏戰爭發生以來，中國主流論調多為挺俄貶烏；另也有部分人表達支持烏克蘭、反俄羅斯侵略的立場。

微信公眾號「江門直言」2月26日刊載「俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度」一文，由5名中國史學教授連署，表達「強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和蒲亭總統停止戰爭，用談判解決糾紛。」然而這篇倡議文旋遭刪除。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110303