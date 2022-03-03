小泳父母親趕赴屏東里港警分局大平所接回愛女，感謝閨蜜祖父及警方協助找回愛女。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

就讀苗栗縣南庄國中的國3女生小泳（化名）疑因在校與同學相處不順，利用228連假翹家搭火車跑到屏東，投靠網路上結識閨蜜，頭份警分局蓬萊所長林振民接到家長求助，發揮警察辦案能力，查出小泳人在屏東網友家中，立即通報請求屏東縣員警協助找到小泳，父母隨連夜趕赴屏東安全帶回愛女。

今年就讀國3的小泳，去年就曾因在校遭同學霸凌，憤而翹家，蓬萊所長林振民因熟識小泳父母親，受母親之託出面協助到校了解小泳遭霸凌過程，主動關切小泳心理狀態，與小泳建立互信並加為Line好友。

今年228連假，小泳利用父母親假日仍須工作，獨自由南庄搭乘公車至竹南火車站，再搭火車南下屏東，與1名在網路上結識的同齡閨蜜見面，躲在閨蜜家過夜。

小泳母親發現女兒不見了，趕緊向林振民求助協尋，林振民透過Line與小泳聯繫，小泳都不讀不回，整整1天半都找不到人，林振民鍥而不捨，持續在手機上留言安撫小泳，希望小泳打電話回家報平安，讓父母安心，小泳最終在3月1日上午打電話給父母報平安，林振民利用來電號碼回撥，接話人是閨蜜祖父，才得知小泳竟躲在自己家裡，當下提供自家地址。

林振民取得閨蜜住家地址，赫然發現竟遠在屏東縣里港鄉，林振民隨去電里港警分局勤務中心，協助查詢轄區派出所，得知係大平所轄內後，將電話直接轉至大平所，向值班員警陳亮宇請求協助尋找小泳，大平所員警立即趕往閨蜜住處找到小泳，帶回大平所安置保護。

小泳父母親獲悉，連夜開了近5個小時的車程趕到屏東，安全接回愛女，並贈送禮品感謝閨蜜祖父協助照料小泳，結束這場驚奇翹家記。