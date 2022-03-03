池沛玲把手機放在單筒望遠鏡，從單筒望遠鏡的成像上拍鳥，方法如同拍日蝕。（周麗蘭攝）

池沛玲拍攝的大冠鷲，牠又稱為蛇鷲，正叼著蛇育雛。（池沛玲提供）

池沛玲拍攝的黑翅鳶。（池沛玲提供）

池沛玲拍攝的東方白鸛正在捕魚。（池沛玲提供）

環球科技大學大四生池沛玲學習賞鳥3年，從原本只懂麻雀、老鷹，功力精進到獲得2020年大雪山國際賞鳥大賽社會組冠軍。為了推廣賞鳥，她以手機搭配單筒望遠鏡，取代高階相機配長鏡頭拍鳥，全台674種鳥她拍過300多種，最近從上萬張電子檔選出46張輸出，辦攝影展義賣作品，所得全數捐贈環球科大弱勢學基金。

池沛玲就讀環球科大觀光與生態旅遊系，大二開始賞鳥，接受雲林縣賞鳥達人吳崇漢的指導後，展開每天6小時維持賞鳥狀態的練習。

台灣有674種鳥類、30種特有種，從土地面積來看，特有種比率算非常高，池沛玲有一次到大雪山賞鳥，想到「黃山雀要如何躲雨？」目睹雨後的黃山雀羽毛竟然黃到發亮，感到大自然力量的神奇，從此熱愛賞鳥。

專業鳥類攝影有賴高階相機搭俗稱「大砲」的長鏡頭，設備所費不貲，在山林飛羽企業社協助下，池獲得廠商贊助施華洛世奇單筒望遠鏡，搭配自己的iphone手機，照樣能拍出高畫質的專業賞鳥相片。

池沛玲表示，單眼相機的好處是自動對焦，拍照很方便，不過辨識鳥種、鳥鳴、棲地環境過程，望遠鏡是最好工具，以手機拍單筒望遠鏡內的鳥類影像雖有點麻煩，但熟能生巧，過程可以享受賞鳥，也能慢慢決定要捕捉甚麼畫面。

吳崇漢表示，以手機拍單筒望遠鏡內的鳥影像，效果好不好的關鍵不是像素多大，而是圖形結構，iphone的表現是相對不錯的。

池沛玲把賞鳥3年來拍過的上萬張、300多種鳥類中，挑出46張輸出列印舉印，3日在環球科大圖書館一樓舉辦攝影展並且義賣，每幅價格3000元至5000元，義賣所得全數捐給校方作為弱勢同學的助學基金。

義賣的46張作品拍攝了金鵐、黃眉黃鶲、銹鵐、太平洋金斑鴴、戴勝、蒼翡翠、黃尾鴝、大杓鷸、叉尾太陽鳥、東方白鸛、漠䳭、東方蜂鷹、岩鷚、栗喉蜂虎、黑翅鳶等鳥類。

今日出席攝影展者有環球科大校長沈健華、雲林縣文化觀光處長陳璧君、觀光與生態旅遊系教授張子見、陳泰安、池沛玲的賞鳥師傅吳崇漢。