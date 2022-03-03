陳姓女子有酗酒、吸毒惡習，大年初二與母親爭吵，還把母親打成重傷，送醫8天後宣告不治，陳女也遭強制送醫。高雄地檢署2日拘提陳女複訊後聲押，高雄地院判定陳女居無定所，恐有逃亡之虞，裁定羈押。

家住小港的陳女因與丈夫發生爭吵，除夕前3天搬回三民區的娘家。豈料，年初二時陳母和母親大吵一架。陳母疑似看不慣女兒長期酗酒、吸毒，駡陳女「破麻」、「破格」，陳女憤怒之下竟到廁所裝尿、逼老媽喝掉，母女兩人為此大打出手。

衝突中，陳母遭毆重傷，陳女行兇後還到超商買酒喝。警方獲報趕到現場，將陳母送醫，陳女也被送醫強制治療。無奈陳母8天後便傷重不治。陳女歷經1個月治療後精神狀況穩定，檢方便拘提她複訊。

陳女辯稱，沒有要餵母親喝尿，當時是自己要喝尿給母親看。檢方查出，陳女有酗酒吸毒惡習，親友勸說無效，常常飲酒吸毒後自傷、輕生或傷害其他人，還有多次家暴親友紀錄。犯案前曾在KTV喝酒，回家路上還因為鬧事遭員警阻止。檢方認定她涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施殺人、重傷、傷害犯罪之虞，向法院聲押獲准。

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