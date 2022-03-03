考試院會今天通過修正相關辦法，未來國家考試增加申論式試題採線上作答方式，預計在今年7月舉辦的專技心理師高考率先適用。此外，自明年起，司法人員等15種公務人員特種考試也不再考公文。

考試院會今天修正通過典試法施行細則、試卷保管辦法、應考人申請複查成績辦法、應考人申請閱覽試卷辦法，以及國家考試偶發事件處理等相關法規，以配合國家考試增加申論式試題採線上作答的考試方式。

考試院說明，因應數位化時代人力需求，提升考試效度，拔擢兼具領域專業與資訊應用之適任人才，將漸進推動國家考試申論式試題採線上作答的考試方式，並以線上閱卷方式評閱。

申論式試題採線上作答措施將於今年7月舉辦的專門職業及技術人員高等考試心理師考試率先適用，採單軌制，但特殊應考人，可以在網路報名階段檢具相關證明並填註申請紙筆作答，或者其他個人化輔助作答需求。

此外，考試院會也通過修正公務人員特種考試司法人員考試規則等15種考試規則，自明年起，司法人員、外交人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員、調查人員、國安人員、交通事業人員、民航人員、退除役軍人轉任公務人員、原住民族、身心障礙人員、海巡人員、關務人員、移民行政人員等15種特種考試將不列考公文。

考試院表示，現行考公文大多僅評量單一公文格式，有所侷限；且實務上公文的繕打，各公務機關都有相關公文程式設定相應，輔以文書處理手冊的具體說明與範例可參考；加上現行初任公務人員基礎訓練，已安排一定時數的公文寫作課程。基於上述因素考量，決定上述考試不再列考公文。

考試院指出，公文寫作雖然屬於公務執行的重要職能，但現行公務人員考試的作文及申論試題，已可檢驗應考人文字運用及表達的能力，考試階段國文科目不再列考公文，並未影響公務人員考試之評鑑指標與功能。