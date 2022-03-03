立委王美惠團隊首席顧問黃敏修3日開記者會宣布參選民進黨嘉義市黨部主委，為嘉義市黨部改革，打破黨部長期被市議員黃露慧家把持的局面，黃敏修表示，將射出「打破家族政治、菁英入黨及世代交替」三支箭，一改過去20多年黨部沉悶的局面。民進黨嘉市黨部則發新聞稿反擊指出，王美惠陣營起手式的參選記者會竟然是以派系私利抹黑攻擊黨內同志，令人痛心遺憾。

黃敏修說，民進黨嘉義市黨部長年來由黃正男、黃露慧及黃大祐父子女輪流擔任主委，形同「黃家企業黨部」，還多次扯同黨籍候選人後腿，為了改革嘉義市黨部，他決定挺身而出，並要射出「打破家族政治、菁英入黨及世代交替」三支箭，徹底改變嘉義市綠營沉悶的政治氣氛。

黃敏修指出，民進黨身為本土執政黨，在嘉義市的組織卻異常薄弱，民進黨在嘉義市的政黨認同度不高，歷次選舉政黨票都低於候選人得票，嘉義市民進黨從未增加黨員，想入黨還會被百般干擾，包括招募黨員卻不審核、寄出「空包彈」繳費通知等。

民進黨嘉市黨部也發聲反擊，市黨部指出，王美惠、黃敏修陣營，為贏得嘉義市黨部主委，不惜引黑道入黨，去年5月之前大舉招募人頭黨員入黨事件，已重創民進黨創黨以來堅持的清廉反黑形象。

市黨部主委黃露慧表示，擔任主委期間，每月召開執委會，公開審查財務報表，並報中央黨部會計部複查審核，一切坦坦蕩蕩、公開透明，為了撙節預算，無給職的主委甚至需自籌財源貼補黨部財務，且市黨部長期僅聘請2到3位與黃家無血源關係的專業黨工，來因應所有黨部作業，何來「家族企業、以權謀私」之說？

黃露慧說，擔任主委期間，大力支持黨內同志參選各類公職，從未辦理過初選，就連今年底的市議員選舉，也是採取開放登記提名，並於各類選舉過程中積極輔選，從未缺席，本黨嘉義市相關檯面人士都能證明。

黃露慧表示，面對即將到來的年底選舉，重點在贏得市長選舉，提升議員席次，才是目前的重中之重與努力的目標，因此市黨部更需要有輔選經驗與能力的人選來主持，因為經驗是無可取代的。