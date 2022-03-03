群電公布2月營收30.02億元、年增6.3％，創同期歷史新高，累計1～2月自結合併營收為66.26億元、年增2.8％，亦創同期歷史新高。另外，在泰國廠蓋廠需求下，群電預期今年資本支出將大增37％、至20億元，泰國廠將在3月動工，預計明年年中投產，生產產品包括筆電用電源、伺服器用電源、低軌衛星通訊家用接收端電源等，泰國廠投產後群電整體電源供應器產能將增加三分之一，相當於年產值增加150～200億元。