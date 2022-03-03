群電2月營收30.02億 創同期新高 15:302022/03/03 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群電公布2月營收30.02億元、年增6.3％，創同期歷史新高，累計1～2月自結合併營收為66.26億元、年增2.8％，亦創同期歷史新高。另外，在泰國廠蓋廠需求下，群電預期今年資本支出將大增37％、至20億元，泰國廠將在3月動工，預計明年年中投產，生產產品包括筆電用電源、伺服器用電源、低軌衛星通訊家用接收端電源等，泰國廠投產後群電整體電源供應器產能將增加三分之一，相當於年產值增加150～200億元。 竹科2021營收破1.5兆 創歷史新高 和勤2月營收 創同期新高 #群電 #泰國 #歷史新高 #用電源 #同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大聯大首季業績 戰同期新高 04:102022/03/03 證券．權證 德微2月合併營收1.57億元 創同期新高 19:022022/03/02 財經 《經濟》創新高 104：全台缺工數逼近百萬 12:332022/03/03 財經 創惟元月超威 獲利年增八倍 04:102022/03/03 證券．權證 聯強泰國多元化經營展成果 去年淨利7.7億創新高 17:592022/03/02 財經 加油拉人氣 海悅卡用戶飆2.6倍 04:102022/03/03 投資理財 《電子零件》群電去年營運創8項新高 今年看更好 14:492022/03/03 財經 惠譽、穆迪將俄羅斯主權信用評級下調至「垃圾級」 12:362022/03/03 財經 《電子零件》群電去年營運寫8高 每股賺7.22元、擬配息5.2元 13:582022/03/03 財經 MCU醞釀漲價 盛群、新唐吃香 04:102022/03/03 證券．權證 南科2021年營業額衝破兆元大關 成長29.15％ 16:352022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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