大田（8924）去年營收和獲利雙創歷史新高，每股稅後盈餘為20.15元，大田董事會3日決議，配發13.7元現金股息，以3日收盤價155元計算，現金殖利率約8.84％。

大田董事會3日通過會計師查核完竣的110年度財務報表，合併營收78.80億元，毛利率約31.6％，淨利達16.86億元，每股稅後盈餘衝高到20.15元的歷史新高。

大田現金股利配發率約68％，如以3日收盤價155元計算，現金殖利率約8.84％。

大田表示，高爾夫產業在後疫情時代，呈現蓬勃發展，主要原因是，高球運動是一項具有適當社交距離的熱門運動選項，且打球人口已有結構性的正向改變。

展望未來，大田指出，GOLF發展仍將持續熱絡，需求年增，前景看好，而大田公司營運相當穩定，客戶信賴與肯定公司新品開發技術與量產服務能力，又受惠於美、日客戶品牌經營報捷，接單十分暢旺，整體而言，2022年大田公司業績審慎樂觀。