教育部發布「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，以打造閱讀島為目標的金門縣拿下11個獎項。縣府強調持續推動閱讀風氣，讓圖書館成為終身學習的好地方。

由教育部、國家圖書館合辦的「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，金門縣公共圖書館共獲得11個獎項：縣立圖書館獲整體閱讀力表現績優城市(縣市人口40萬以下組)第3名、閱讀力表現績優城市（民眾每人借閱冊數）第2名、閱讀力表現績優城市（民眾每人擁書冊數）第4名等3個獎項。金寧鄉圖書館獲整體閱讀力表現績優城市(鄉鎮市人口2.2萬至3.7萬組)第1名、閱讀力表現績優城市（民眾每人借閱冊數）第8名、閱讀力表現績優城市（民眾每人到館次數）第7名等3個獎項。金湖鎮圖書館獲整體閱讀力躍升城市(鄉鎮市人口2.2萬至3.7萬組)第2名、閱讀力表現績優城市（民眾每人到館次數）第5名等2獎項。烈嶼鄉圖書館獲整體閱讀力表現績優城市(鄉鎮市人口1 萬至 2.1 萬組)第1名、閱讀力表現績優城市（民眾每人借閱冊數）第4名、閱讀力表現績優城市（民眾每人到館次數）第2名等3個獎項。

縣文化局長許績鑫今天率同圖資科長李海瑩等人偕金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、烈嶼鄉長洪若珊赴國圖領獎，與愛好閱讀的鄉親分享這份榮耀。