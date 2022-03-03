現居台灣學習中文的3名波蘭正妹，Maya、Emi及Wictoria當初來台灣除了想學習中文外，也希望能夠找到台灣老公，其中Wictoria更透露自己的理想型為軍人，一旁的Maya也笑說，「說不定在這之後，大家會在夜店碰到我們」，男網友看到來台理由紛紛表示，「原來我的老婆在這裡」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（2）日上傳最新影片中，3名來自波蘭的女大生，她們表示，當初會來台灣學習中文，除了台灣政府張開雙臂歡迎外，教育部也提供華語文學獎金。Maya指出，來台灣之前，在波蘭是研讀法律系，有一天哥哥告訴她，應該要把法律知識結合世界主流語言，未來就能往國際律師生涯發展，而她其中一個目標就是中文。

Maya希望未來能成為國際級的律師。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

Emi也說，來台灣經過一年多的線上中文學習課程，讓她的中文能力大幅進步，同時她也透露，除了學中文外，過去還曾學過韓文及日文，希望未來能從事與國際相關的工作。

另外，Wictoria開玩笑地說，當初來台灣是想要找台灣老公，理想類型為軍人，「只是我不知道要去哪裡認識，因為他們多半都在軍營」，不過她也不排斥其他類型的男生，這令一旁的Maya也笑說，「說不定在這之後，大家會在夜店碰到我們。」

影片上線後，網友都笑了，「台灣男人可以開始排隊了」、「老婆我在這」、「原來我的老婆在這裡」、「這麼仙我可以」、「我戀愛了」、「可以多去總統府門口走走，很多憲兵帥哥」、「波蘭人的語言學習速度怎麼這麼快？」、「線上一年學中文竟然講的這麼好」、「波蘭人是語言天才嗎？」