在員警細心挨家挨戶詢問下，總算順利協助老婦人返家。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗公館鄉的邱姓獨居老婦，患有輕微失智症，日前上午到公館市場買菜，卻一時忘記回家的路，一路沿台6線步行到公館國小附近，所幸經熱心民眾報案請警方到場協助，讓老婦安全返家。

苗栗警察分局公館分駐所警員彭詠亭，日前接獲民眾報案稱，有老婦獨自在苗栗縣公館鄉公館國小前路口徘徊，民眾趨前關心，但老婦無法清楚表達住哪，民眾只好報請警方到場協助。

彭員初步觀察邱姓老婦女的身體狀況，發現邱無法清楚口語表達，不斷重複相同詞句，彭只能大概拼湊出老婦姓名，但還是不清楚其身份、住家地址。

彭詠亭當下只好陪著邱老婦人，沿著公館鄉中義村往館南村、石墻村路段挨家挨戶查訪，同時透過警政系統查詢相同姓名長者，逐一過濾。

最後在熱心附近民眾協助，以及警政系統查詢所得資料交叉比對下，得知老婦獨居在石墻村某戶，住在附近的姪兒向警方表示，老婦獨自生活能自理，每天都會自行去市場買菜，但可能是有些許失智，一時忘記返家路徑而迷失。

老婦人的姪兒也慶幸在員警陪同下，沒有發生任何意外，對員警的熱心協助深表感激。