新北市文山社福中心於情人節進駐新店行政園區大樓10樓，並於今（3日）舉行簡單的喬遷茶會。（社會局提供）

新北市文山社福中心於情人節進駐新店行政園區大樓10樓，並於今（3日）舉行簡單的喬遷茶會。（社會局提供）

新北市文山社福中心於情人節進駐新店行政園區大樓10樓，並於今（3日）舉行簡單的喬遷茶會。社會局長張錦麗表示，遷入新店行政園區大樓後，可垂直串連區公所、衛生所、警察分局、就業服務處、戶政所等行政單位，以快速提供一站式全面性社會福利服務。

文山社福中心服務新店、深坑、石碇、坪林與烏來等5區，所轄土地面積占全市將近3分之1。張錦麗表示，新北市共設有14個社福中心，分布在29區，以提供近便性的福利服務，使社會福利四通八達。

其中文山社福中心服務轄區最大，並涵蓋唯一的原住民自治區烏來，遷入新店行政園區大樓後，可垂直串連區公所、衛生所、警察分局、就業服務處、戶政所等行政單位，以快速提供一站式全面性社會福利服務。

市議員陳儀君、劉哲彰、新店區長朱思戎、深坑區長黃美華、坪林區長周慶珍等均蒞臨祝賀。陳儀君表示，民意代表只能發現問題，解決問題要靠社工，舊文山社福中心就位在她服務處隔條巷子，曾有位民眾因房屋發生火災，暫無棲身之處，助理打了電話，社工3分鐘內便趕到現場服務，讓她相當感動。朱思戎區長也表示，未來公所社會課會和社福中心緊密合作，共同服務案家。

文山社福中心主任林沂儒表示，該中心設立已超過20年，107年推動「協力大文山」計畫，串聯五區20個網絡單位，包含兒少、身障、老人、婦女及脆家等委外服務單位，以「社福基地台」的概念，來服務民眾，成為各項福利宣導、個案諮詢轉介及家庭支持關懷的據點。就連烏來原住民區，也建立「原來我們在一起」的資源平台，目前中心有3位督導，共23位社工，來一線服務民眾。

張錦麗一一為社工加油打氣，發現社工桌上或擺放乖乖、或放置石敢當、風獅爺，甚至有菩薩的祈福卡。張錦麗說，每位社工均堅守崗位，熱心服務，希望案家在獲得服務之後，都能平安、乖乖。