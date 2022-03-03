國防部首度証實將量產地對地巡弋飛彈，但未公布數量。

國防部首度證實將量產地對地巡弋飛彈，但未公布數量。

根據國防部最新送交立法院的書面報告，首度證實代號「雄昇飛彈」為地對地巡弋飛彈，屬遠距精準武器，對敵主要威脅之戰略目標，擴大反制作戰成效，以符合未來作戰需求。

國防部並指出，「海空戰力提升特別預算」要在111至115年期程內，籌獲8項武器裝備。特別預算總金額約2370億元

至於雄昇飛彈的年產能究竟是多少？根據國防部報告指出，雄昇飛彈與雄二飛彈是共用生產線，兩者合計的年產能目前為81枚，在中科院飛彈量產廠房於今年6月完工啟用後，未來年產能兩者合計可提高到131枚。因此，雄昇飛彈究竟將量產多少枚，國防部於報告中仍未公布，很技巧性的隱藏數據。

據了解，「雄昇飛彈系統」就是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，打擊範圍可達中國內陸，具有源頭打擊戰力，估計量產數量至少100枚以上。