苦等都更多年的蘆洲「海砂屋一條街」-長安街，繼去年新北住都中心進場第一案後發揮示範作用，帶給更多當地居民重建家園的希望，近日長安街又有一處面臨居住安全危機的海砂屋尋求住都中心輔導，中心以全案管理的方式協助社區，從成立更新會、引進專業團隊、銀行融資、監督廠商到新房完工，正式啟動都更。

長安街一帶的建築普遍興建於民國75至80年間，正逢房市大好，開發商搶建潮，砂石嚴重缺乏造成營造品質低落，後來經過高氯離子含量檢測，許多都被判定為海砂屋。該案為長安街46巷口的五層樓舊公寓，屋齡屆30年，社區目前已有天花板掉落、柱子水泥塊剝落、鋼筋裸露、地板塌陷等現象，在住都中心協助下，上週進行住戶家中及樓梯間的鑽孔取樣，全案60位住戶都期盼正式報告出爐，判定為海砂屋後，可盡速進入都更程序。

當地鄰長徐青展表示，感謝新北市政府工務局聽到市民心聲，109年8月起公布「挺安全方案」，讓社區不用擔心檢測費用問題，透過申請程序讓技師公會來協助檢測，還有侯友宜市長去年成立的新北住都中心，專責協助社區處理重建相關大小事。

新北住都中心副執行長錢奕綱指出，蘆洲區長安街兩側及永安南路一帶的房屋海砂損害情況嚴重，早已是住都中心協助民眾都更重建的重點區域，現在中心每星期固定派員至社區現場關心並與住戶面對面溝通，盡可能加快區內海砂屋的重建速度，尤其像該案這樣地主團結度高、參與意願強，完成重建一定指日可待。

錢奕綱說明，待社區與住都中心簽約後，會以全案管理方式協助居民自力更新，從更新會籌組、都市更新事業的執行，引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到都更成果備查，一路陪伴社區完成重建。