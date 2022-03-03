IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)今日應邀召開法說，副總暨發言人呂連瑞表示，2022年以上半年獲利優於去年下半年，營收及本業獲利逐季成長、全年營收維持雙位數成長為目標。目前兩岸擴產進度亦略有提前，預估今年總產能可望增加20％，資本支出估較去年倍增。。

南電2021年第四季合併營收147.74億元，季增4.68％、年增34.48％，稅後淨利35.54億元，季增14.16％、年增近1.69倍，每股盈餘5.5元。全年合併營收522.28億元、年增35.61％，稅後淨利105.81億元、年增近1.89倍，雙創歷史新高，每股盈餘16.38元亦創次高。

觀察南電去年各應用營收，網通因疫情影響布建進度，自48％降至45％。PC受惠數據中心、遠距商務及居家娛樂需求增加，自17％升至19％。消費電子及車用電子分別維持23％及7％，人工智慧（AI）及高效運算（HPC）等其他則自4％升至5％。

展望今年，呂連瑞預期隨著疫情解封，建置需求回升將帶動網通貢獻回升，車用電子成長動能可望僅次於網通、成為重要動能之一，其他類成長動能亦佳。僅高階電視、遊戲機等產品的消費電子因基期已高，預期將略為下滑。

呂連瑞指出，南電2020年資本支出73億元、營收增加74億元。2021年資本支出增至84.5億元，受惠高值化產品比重增加、漲價及昆山廠首期新增產能下半年開出，使全年營收增加137億元。目前載板營收占比已逾82％，PCB則降至低於18％。

南電2022年1月自結合併營收52.4億元，月增6.76％、年增33.62％，改寫歷史新高。呂連瑞表示，主要受惠載板需求暢旺，以及向南亞承租的錦興廠新產能於去年第四季投產，目前仍在精進中，預計第二季將滿載生產，使產能可望增加12～13％。

同時，南電樹林廠首期擴建正積極試運轉中，預計上半年完成試車、第三季進行製程認證、第四季進行客戶及產品認證。整體擴產進度較先前提前。樹林廠二期及昆山廠二期擴建計畫亦按計畫進行中，維持分別於2024年首季、2023年首季量產預期不變。

呂連瑞表示，南電將持續研發網通、電腦及特殊應用載板的高階ABF載板，BT載板聚焦穿戴裝置、高階手機相機模組及光學感測器的系統封裝（SiP）載板，以及5G微型基地台收發器及交換器、高階車用影音娛樂、微控制器及通訊等高階應用，並在兩岸持續擴產。

高密度連接板（HDI）部分，南電持續提升高階產品比重，開發並量產高階電腦主機板及伺服器加速卡、消費型固態硬碟與記憶體模組、mini LED等應用產品。呂連瑞指出，今年ABF載板及BT載板均會擴產，預期整體產能可望增加20％。