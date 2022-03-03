據澳盛銀行(ANZ)的分析師們最新公布的研究，俄羅斯央行和主權財富基金持有的中國債券，已經占到外國人持有中國債券的四分之一。而這也可能為莫斯科當局的躲避西方制裁提供庇護。

西方國家正在祭出凍結俄羅斯資產、封鎖盧布交易等金融制裁措施，但俄羅斯企業也正在新興市場尋找變通辦法，特別是在中國，俄羅斯目前以人民幣結算的交易金額正在上升。

據澳盛經濟學家的估算，俄羅斯央行和俄羅斯國家財富基金分別持有人民幣債券高達800億美元和600億美元。

而截至今年1月底，中國債券市場的外國持有金額約為4.07兆人民幣(約合6441.3億美元)。澳新表示，正在觀察，俄羅斯如果有現金需要，是否會清算這些資產，來履行其它的支付義務。

在2021年6月，俄羅斯央行外匯儲備的人民幣占比為13.1%，遠高於2017年6月的0.1%。同時間，外匯的美元持有則從46.3%降到16.4%。

澳盛認為，俄羅斯還是可以使用人民幣資產，以及利用人民幣跨境支付系統(CIPS)，以對抗西方把俄羅斯銀行踢出SWIFT支付系統的制裁。

但是危機也不太可能提高人民幣的使用。CIPS主要是一個人民幣的清算系統，80%以上的CIPS交易仍依賴於SWIFT的通訊。CIPS不是SWIFT的直接替代品。