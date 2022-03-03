谷歌宣布其自願居家上班的時期即將結束，自4月4日當周起，舊金山灣區和美國其他一些地方的員工將回到辦公室上班。

谷歌全球福利副總裁John Casey在給員工的電郵中表示，自從我們絕大多數員工開始居家上班以來，這兩年是一個漫長且充滿挑戰的時期，但隨著預防和治療方面的進步、染疫病例穩定下降，以及我們在灣區各地實施強化的安全措施，意味著現在我們可以正式開始轉向混合工作模式。

他並表示，在美國和在其他地方的其他辦公室，將依據當地情況展開重返計畫。

谷歌表示，大多數員工應每周進辦公室3天，另外兩天則採遠端工作。

該副總發布的通知亦包括一些先前已經披露的指引，例如對已完整接種疫苗的員工取消強制戴口罩和進行病毒測試的規定，以及重新開放咖啡館、餐廳、按摩區和接駁車等設施。此外，進入實體工作場所的員工必須已完整接種新冠疫苗，或是出示豁免證明。

此外，如果員工願意，也可以增加進辦公室工作的時間，且基於員工的工作性質，某些職位每周進辦公室的時間可能得超過3天。