因為興達電廠事故問題導致全台大停電，民眾上班、生計全受到影響，連交通都因此大亂，中廣董事長趙少康在臉書透露，自己在廣播節目上開放call in ，結果聽眾打進來全都在哀嚎，讓他感嘆說「這已經不是換掉一個王美花的問題，只有把民進黨換掉才能解決根本的問題」。

趙少康表示，小老百姓的要求很低，只要有電可用就好，而今天早上天氣很好，不用開冷氣也沒有要煮火鍋，結果卻發生全台大停電，影響好幾百萬人的生活及交通，實在太不像話，雖然行政院再三強調系統備轉容量率有24.61%，但對人民而言「沒有電可用就是電不夠」，並透露上午他在廣播節目時開放call in，短短幾分鐘聽眾就從四面八方回報災情、一片哀嚎。

趙少康說，電就是2個問題，一是「發電有沒有問題」、二是「輸配電有沒有問題」，而這兩個是相互為用、缺一不可，「光有輸配電系統但沒有電也不行，發電充足但輸配不出去也不行，這麼簡單的道理，行政院難道不懂？」

趙少康指出，一個興達發電廠故障就造成全台電力系統受到瞬間影響，各地紛紛斷電，代表台灣的供電系統太過脆弱，並說「如果發生戰爭，敵方一顆飛彈打到供電系統的某一部分，如高壓電塔，牽一髮而動全身，全台灣不是就要癱瘓？」

趙少康說，台灣這麼小，3、4百公里這麼短的距離，南電北送又如何？再怎麼講也不能一個電廠就影響全國的用電，「更何況，被逼得南電北送很大一部分原因是你把北部核電廠都停了，沒電廠發電，只好靠南電北送。」

趙少康怒批，「民進黨的了不起就是出了事不必有人負責」，指出民進黨的能源政策是行不通的，走下去一定會釀成大錯，「這已經不是換掉一個王美花的問題，只有把民進黨換掉才能解決根本的問題」。