今日全台發生突發性停電狀況，北市衛生局表示，截至中午12時，台北市共計41家合約醫療院所發生停電事件，院所均依照合約規定配備不斷電系統或緊急發電系統啟動因應，疫苗接種作業不受影響，另6家院所因後續怕供電不穩，已先行將疫苗後送轄區健康服務中心保存。

北市衛生局表示，在與合約院所簽定合約時，皆會要求各院所需備妥不斷電系統或緊急發電機，並訂有緊急後送流程，目前轄區內合約醫療院所皆恢復正常供電，疫苗品質安全無虞，請民眾放心。