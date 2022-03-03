北市41家醫療院所停電 6院所疫苗送健康中心保存 15:462022/03/03 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日全台發生突發性停電狀況，北市衛生局表示，截至中午12時，台北市共計41家合約醫療院所發生停電事件，院所均依照合約規定配備不斷電系統或緊急發電系統啟動因應，疫苗接種作業不受影響。（示意圖，本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日全台發生突發性停電狀況，北市衛生局表示，截至中午12時，台北市共計41家合約醫療院所發生停電事件，院所均依照合約規定配備不斷電系統或緊急發電系統啟動因應，疫苗接種作業不受影響，另6家院所因後續怕供電不穩，已先行將疫苗後送轄區健康服務中心保存。 北市衛生局表示，在與合約院所簽定合約時，皆會要求各院所需備妥不斷電系統或緊急發電機，並訂有緊急後送流程，目前轄區內合約醫療院所皆恢復正常供電，疫苗品質安全無虞，請民眾放心。 全台大停電 彰化縣逾11萬戶停電 1件電梯受困救援中 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 #院所 #北市 #合約 #衛生局 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 全台大停電在野黨齊轟王美花下台 行政院：有人為疏失必追究 13:542022/03/03 政治 北市5區傳跳電！北市府：已要求台電查明原因 09:452022/03/03 生活 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 北市48萬戶全數復電 部分診所啟動疫苗冷藏後送 12:352022/03/03 生活 北市6.3萬戶停電！災變中心二級開設 10:452022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 全台大停電 台電宣布：台中全復電 12:052022/03/03 生活 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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