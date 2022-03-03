俄羅斯因大舉入侵烏克蘭，遭到外界非議，連國內體育賽事都受到嚴重影響，國際奧委會(IOC)就下達指令，要世界各大體育總會封殺俄羅斯，不得讓他們參賽。而想不到除現實生活被封鎖，最近遊戲大廠《EA Sports》聲明，將把足球電玩《FIFA22》與冰球《NHL22》裡的俄羅斯與白俄羅斯球隊全數刪除！

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

足球電玩《FIFA22》是每年會上市的運動遊戲，如《NBA2K》系列，受廣大體育迷支持，最近《EA Sports》就發出聲明表示：「我們和與烏克蘭人民站在一起，呼籲和平，並希望俄羅斯結束對烏克蘭的入侵。」將從中刪除俄羅斯國家隊和所有俄羅斯俱樂部球隊，《FIFA Mobile》和《FIFA Online》系列也包含在內。

EA Sports removes Russian teams from NHL, FIFA video games https://t.co/AIdoHQlXbG pic.twitter.com/9nI56gT2e7 — Polygon (@Polygon) March 2, 2022

此外《NHL22》響應國際冰球總會(IIHF)針對俄羅斯、白俄羅斯隊伍停賽決定，會在未來幾周移除相關球隊。而相比電玩，國際冰球總會禁止俄羅斯參賽，造成他們更大程度損失，因俄羅斯在冰上運動非常在行，在剛結束的冬奧中俄羅斯男子冰球隊奪銀，另外加上國際滑冰總會(ISU)的禁令，俄羅斯的「冰上霸權」面臨威脅。