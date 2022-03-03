今(3)日上午全台多處大範圍停電，經查是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電運作，台電以燃煤、水力機組和核電啟動發電，截至下午1時已復電約412萬戶，還有137萬戶搶修中。經濟部長王美花第一時間致歉，初估全台受影響約500萬戶。

台北市發生多起受困事件，台電於上午11時28分恢復全市供電，停電最多受影響戶數達42萬9436戶。交工處出動15車30人次啟動交通快打機制，協助239處故障交通號誌恢復正常，警察局相關分局(隊)針對轄內停電號誌不亮之路口，派員疏導車流，共計出動警力254人、義交出動3人次。

消防局出動各式消防車輛110車次、救護車3車次、動員人力378人次，協助電梯受困49件，工地火災1件。另12處健康服務中心、門診部、醫院、診所的疫苗儲存無虞，不影響疫苗施打。

總統蔡英文前一天才會見工商團體表示不缺電，公投才結束就出現電力問題。台北市長柯文哲表示，這是蔡總統任內第4次大停電，長期缺電是問題，我們不需要解釋問題的人，也不需要發現問題的人，我們需要解決問題的人，公投沒有用，公投完還是要面對問題。

柯文哲說，大家心裡有數，台北有缺電，現在東區門戶計畫執行就知道了，東區門戶計畫蓋很多建築，每棟建築物被限制電的使用量，所以缺電不是嘴巴說說，中央政府對於缺電的問題還是要解決。

新北市則是有62件電梯受困、17件火災及32%交通號誌受損，部分新北市公共自行車YouBike1.0租借站暫時無法提供租借服務，而停電對產業面影響甚巨。

新北市長侯友宜指出，中央有責任提供完整的電力發展路徑，讓大家了解到底未來電力及電價如何發展，並讓電力穩定供應，面對這個問題、說清楚，而不是一直講不缺電，卻不斷發生大停電。

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