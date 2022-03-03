3/5將進入今年第三個節氣「驚蟄」，代表萬物即將從冬眠中甦醒，進入雷雨季，風水命理師邱彥龍提醒，驚蟄日打雷，代表節氣無誤，風調雨順，五穀豐收，但如果春雷在3月5日前就提前出現，則計畫中的事也要跟著提早進行，若遲至驚蟄日當天都沒打雷，則代表「動則有災」，所有行動計畫可以先暫時放緩。邱彥龍老師分析，驚蟄3/5至3/20這段期間有5個生肖運勢將會特別旺，事業運可以垂直飛升。

▍第五名：生肖虎

屬虎的朋友，驚蟄期間事業運和財運能穩定持平，甚至會越做越好，切記不要與人爭鬥，一旦感情用事，雙方將無法達成共識，反而會兩敗俱傷。倚老賣老的思維只會讓自己收到慘痛的教訓，帶有情緒的威脅溝通將會是致敗的因素，建議採取良性溝通才是最好的方式。

▍第四名：生肖狗

屬狗的朋友，這段期間會有好的工作或創新的事業來找你，要有判斷力，不要盲從。此外，屬狗的朋友這段期間要直接避免男色、女色慾望或情感的誘惑，否則容易破財或被傷害，小心老天爺會做局來考驗你，能躲得過，事業運和財運就有機會暴漲。

▍第三名：生肖牛

屬牛的朋友有機會在新的人事時地物裡開創新局，建議經常出門走動，會有財運收穫，並且結交到優質的朋友和貴人，但要避免情感上的糾葛，否則會導致破財，錢財上要分清楚，並且多溝通，在雙方達成共識的情況下，事業、財運才能持續加溫。

▍第二名：生肖猴

屬猴的朋友，這段期間前世或過往的情感糾結會比較多，建議放下，不要太過理會，將心思擺在未來就會前途光明，3月11日以後事業運和財運會慢慢上軌道，越往後越好，會遇到大人物、老闆或官員的加持與提拔，貴人運超強，只要保持開朗光明的心態，未來如日中天。

▍第一名：生肖豬

屬豬的朋友，這段期間人氣能快速提升，成為焦點人物，長期的努力也會在此時看到成果，會有人想來投資你，請把握這段事業即將三級跳的好運期，才不會錯失良機。