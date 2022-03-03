案20745花蓮青年出國工作，入境依規定採檢、隔離，之後自費採檢結果染疫，衛生局公佈疫調足跡。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮有一確診案例。23歲男子（案20745）農曆年期自阿拉伯聯合大公國工作返國，準備回到花蓮家過年，入境與居隔期間的篩檢皆為陰性，2月8日解除居家檢疫並進行自主健康管理7天。直到3月02日因要出國，到醫院自費PCR檢驗，卻陰轉陽性，ct值35.9。花蓮縣衛生與警方系統調閱足跡，今天公布並同步展開消毒工作。

衛生局副局長鍾美珠表示，本案匡列接觸者，PCR採檢8人，其中4名採檢結果皆為陰性，另4名居住宜蘭報告未出；居家隔離有6人(含宜蘭4人)、自主健康管理2人、自主健康監測29人。環保局今天也通知足跡店家7家，加強內部環境清消，另有9處進行店家周邊清消。

鍾美珠說明，案號20745是花蓮人，於1月25日入境，機邊採檢陰性後搭乘防疫計程車入住花蓮縣防疫旅館，於2月8日進行檢疫期滿採檢陰性，即解除居家檢疫並進行自主健康管理7天。3月02日因要出國，前往醫院自費PCR檢驗，當天下午就通知確診陽性。

鍾美珠說，這名個案入境時，有同行者2名確診，其中1名案18610機邊採檢確診，另1名案19392於2月8日檢疫期滿，居家隔離期間陰轉陽。

疫調足跡公布：2月16日吉安鄉「秘密旅行民宿」、2月17日美崙田徑場附近、2月18日建國路江洱診所、吉安鄉義德生料理店、2月19日開車北上、2月20日花蓮市花商周家包子、2月21日老八味乾拌麵、2月24日中油崇德盈站加油（北上）、2月26日返回租屋處（吉安鄉）。3月1日吉安鄉「秘密旅行民宿」。

衛生局說，男子因為要出國，3月2日自費到醫院PCR採檢，當天下午醫院通知，採檢結果為陽性。個案這段期間有開車北上，已通知當地衛生機關進行疫調。

衛生局公告足跡圖，提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，若有上呼吸道癥狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關癥狀，應配戴口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。