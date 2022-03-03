霧峰警分局獲報在大里一處民宅破獲職業賭場，當場查獲王姓主嫌及賭客共22人，並查扣天九牌賭具及賭資新台幣50餘萬元等證物。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中霧峰分局日前接獲民眾報案檢舉，在台中市大里區一處透天民宅內有許多外地民眾進入且民宅內不時傳出吵雜聲，懷疑有民眾在內群聚賭博，員警獲報後積極探查及部署一舉破獲流動職業賭場，也將40歲王姓主嫌及賭客22人帶回，全案訊後依違反刑法賭博罪及社會秩序維護法送偵辦。

台中霧峰分局3月1日接獲民眾報案檢舉，在台中市大里區一處透天民宅疑似有人聚賭，員警獲報後不敢大意，先於民宅外查訪蒐證，發現確實有多位民眾先後進入民宅內，並有叫外送運輸補給品，現場門窗緊閉且設有多支監視器，員警研判該民宅為職業賭場可能性極大。

員警為避免圍捕時賭徒脫逃，於民宅周遭及防火巷部署警力，見時機成熟出動大批警力進入民宅，當場查獲王姓主嫌及賭客共22人，並查扣天九牌賭具及賭資新台幣50餘萬元等證物，經查證該職業賭場每天皆在不同地點開設、流竄，第一次進入大里區開設即遭該分局查獲，全案警詢後王姓主嫌及賭客依違反刑法賭博罪及社會秩序維護法移請台灣台中地方檢察署偵辦。

霧峰分局長李建興表示，日前他縣市傳出職業賭場遭人持搶洗劫錢財，可見職業賭場不但違法且易為歹徒下手目標，賭博除了造成人財兩失外，也可能導致家庭破碎，故呼籲民眾勿沉迷於賭博，應循正當管道工作賺錢及參與正當休閒娛樂，並請民眾踴躍檢舉不法賭場，警方將加強取締查緝，以維持社會善良風俗。