小S相隔7年推出新專輯《elephant DEE的 demo Oops》。（犬象提供）

小S（徐熙娣）相隔7年推出音樂作品，化身elephant DEE發行新專輯《elephant DEE的 demo Oops》，今（3日）舉辦線上記者會，播出令人腦洞大開的5首新歌MV，其中，收錄專輯裡的〈救命恩人〉是小S寫給老公Mike的創作，問起老公聽完的反應，小S開心地說：「他覺得很好聽啊！而且獅子座愛面子，有寫歌給他，他就會覺得很爽很開心。」

她爆料當初追求老公的時候，知道老公很喜歡鄧麗君的歌曲，還叫范曉萱當製作人，特別到錄音室錄了COVER歌曲送給老公，老公開心地放給他所有的朋友聽；她在〈救命恩人〉MV裡戴著老公Mike的面具，還一直跳當時他們在夜店，老公約她去跳舞時的舞步，小S笑說：「那個面具真的太像，我看到覺得很想吐，因為下面穿著女裝，上面又是我老公的臉，我覺得噁心，但又覺得好有趣，很複雜的心情。」

今記者會聊起婚姻之道，小S大方分享表示，大家婚後一定都經歷過「前面非常膩、兩個人很愛很纏綿、懷孕生小孩時老公特別重視妳、帶小孩時老公放飛自我、小孩長大後夫妻倆相聚時間變多」的過程，之後不時會覺得人生就這樣過了嗎？當然偶爾會看老公不順眼，但如果一直找碴的話，婚姻就會走進死胡同。

她表示若自己出現這樣的感覺，會試著跟老公撒嬌，請他幫忙倒熱水、煮東西，讓老公覺得自己很需要他，「多看另一半好的一面，畢竟我很討厭吵架，因為我很容易詞窮」。小S表示自己很討厭吵架、容易詞窮或大哭，所以當2人吵架時自己會先退一步，「除非對方會家暴，他會揍妳，或是賭博到傾家盪產、用言語羞辱妳，這樣妳就趕快離婚，不然，就多多互看對方的好，我也有討人厭的地方啊」。

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