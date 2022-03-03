藉由湧光禪寺及其信眾的無私奉獻，本著造福鄉里，回饋社會的大愛精神，以實際行動支持桃園市救護工作，捐贈桃園市消防局山峰分隊救護車1輛，對社會的付出及貢獻功不可沒，希望未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患。

本次捐贈救護車配置高階護理電擊器(X-series)等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具；新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。

根據消防局統計2021年載送到院前心肺功能停止患者，經急救後康復出院且神經功能良好，可恢復正常生活的人數達110人，以桃園市227萬人口數統計，每10萬人康復出院人數占比為4.84人，連續2年高居六都之冠，不僅如此，旁觀者施予CPR急救的比率也是六都第一，高達71.35％，比全國平均高出16％，雙雙奪下六都之冠，堪稱最會「救人」的城市；近年來消防局配置各新式救護裝備，如自動心肺復甦機、骨針、影像式喉頭鏡、高階監護電擊器及潮氣末二氧化碳監測儀（ETCO2）等各項進階器材，數量全國最多、分布最廣，也積極培訓可以實施注射急救藥物、氣管插管及電擊去顫等高級救命術的高級救護技術員，現有180名，今年將再培訓36名，儼然已將醫院急診室延伸到急救現場，期許新生力軍的加入，可以再挽救更多寶貴的性命。