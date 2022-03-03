48歲董姓婦人（右）有中度智能障礙，搭公車時因為錯過站牌，坐過站而不敢下車，最後在離家30公里外的二水下車，找不到路回家、茫然失措，警方到場後聯繫到住在台中市的姊姊（中），當天下午專程來接她回家。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

身障婦搭車返家坐過站 離家30公里不知怎麼回家 田中暖警伸援

彰化縣48歲董姓婦人228連假期間中午，獨自在二水圖書館附近徘徊、疑似迷路，民眾通報警方到場關心，才得知她從彰化搭客運要回花壇卻過站未下車，不知道怎麼回家，田中警方將她帶回分駐所，給予麵包茶水後，再聯繫家屬前來接回。

二水分駐所長張志豪說，董婦當天上午從彰化市坐客運要回花壇的家，疑似坐過站、忘了下車後，不知該怎麼辦，直到車子一路開到二水終點站她才下車，卻不知道該怎麼回家。

原本彰化市到花壇搭公車僅需15分鐘車程，錯過下車站後，竟又一路坐了近一個小時到了終點才下車；離家30公里，董婦因為完全不知該怎麼找到回家的路，只能一直漫無目的在路上走，顯得茫然無助。

林沆均、鄭旭晃等2名巡邏員警獲報到場關心，查看其隨身物品時，才發現董婦領有中度智能障礙證明身障手冊，趕緊先將人帶回警所，並電話聯繫家屬。

由於當時已過中午時分，因迷路而錯過用餐時間的董婦飢腸轆轆，警方陪同她等候時趕緊先拿了麵包、茶水讓她果腹、止飢，直到當天下午4時30分左右，董婦的姊姊才從台中市趕來，將她帶回花壇老家，離去時還不斷向警方答謝。

警方指，董女下車後因人生地不熟，又不知身在何處，一時心生恐懼，無法清楚表達住處地址，2名值班員警細心在其隨身物品中，仔細尋找蛛絲馬跡，終於找到聯繫電話，順利聯繫到家屬，結束這場迷航記。