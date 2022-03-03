全台今天無預警大停電，光高雄就有186萬戶停電，更造成全市停水。高雄藍白政治人物齊聲痛批台電，國民黨高市黨部副主委曹桓榮及民眾黨三民區參選人李佳玲狠酸，大停電造成產業、攤商等受損，疾呼高雄市長陳其邁盡快打電話給蔡英文總統，爭取國家賠償。

國民黨高市左楠區擬參選人白喬茵停電當下正在掃街市場，她直說，聽到攤販陸續飆出三字經，自己還被誤當成民進黨被罵。（白喬茵提供）

「蔡英文主席欽點提名連任的陳其邁市長，沈浸在喜悅中的您今天打電話了嗎？」曹桓榮懇請陳其邁，「發揮您的溫暖，協助產業界及市民、股民統計損失，打電話給總統，爭取國家賠償，而且一定要『緊緊緊』」。

李佳玲則怒批，今天南台灣是風和日麗的好天氣，沒有天災可推諉，就只有人禍造成國家人民重大損失。請陳其邁市長除代表中央地方完全執政的民進黨向無辜的產業、市民及股民道歉外，趕快打給總統，盡速展開賠償作業。

國民黨高市左楠區擬參選人白喬茵停電當下正在掃街市場，她直說，聽到攤販陸續飆出三字經，自己還被誤當成民進黨被罵。她聽到攤販A抱怨「跟你們市長講啦，這樣叫我們怎麼做生意啦」，攤販E則擔心說「這樣台積電是要怎麼來高雄啦，一沒電幾千萬就沒了，這樣不會害死人家嗎？」

國民黨高市議會黨團總召童燕珍表示，高雄從去年以來已經把停電變成日常，光去年9月就連續有4、5次大規模停電，呼籲陳其邁別只會對台電震怒，卻無實際作為，更不能因為今日停電影響到未來興達電廠除役的計畫，強調「呼吸好空氣、隨時有水用、電力不中斷」是高雄人最基本的生活權利。

「發電空汙高雄人吸、停電復電北部人先！」國民黨高市議員黃紹庭則感慨發文指出，難道高雄人是次等公民？高雄人要得不多，而邁邁做的也不多，希望先復電難道是想太多？

國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒則痛批，蔡英文過去曾稱「確保穩定供電」、民進黨政府也喊「台灣不缺電」的說詞，再度被自己狠狠打臉；台灣連穩定供電這個基礎作為都做不好，猶如變成第三世界國家。