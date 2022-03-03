新北市新莊警分局前偵查隊長古新民，今年1月3日晚間10點半到北市訪友，途經衝慶北路遭遇警方攔檢，酒測達0.6毫克，被依公共危險罪嫌移送。士林地檢署3日偵結，諭令緩起訴2年，條件是須一次性向公庫支付13萬，並應參加預防再犯暨保護犯罪被害人法治教育系列課程2小時。

案發後，新北市警局迅速作出懲處，將古新民年度考績列為丙等、記大過並調非主管職查辦，新北市長侯友宜被問及此事，臉色鐵青且語氣沉重地一連說了兩次「從嚴處理」。

古新民3日輪休，當日中午他前往三重友人家餐敘飲酒，結束後由友人開車載他返回新莊分局休息，前晚10時許，接到朋友的邀約電話，古自認酒精濃度已代謝完畢，從新莊分局駕駛私人自小客車前往北市赴約。

沒想到，剛下高速公路行經北市大同區重慶北路、敦煌路路口，就遇到北市保安警察大隊酒測臨檢，員警聞到車內飄出酒味，要求進行呼氣酒測，未料，酒測值竟高達0.6毫克。

古新民自知影響警譽又連累長官，痛悔不已事後主動電話通報新莊分局，分局長林温柔表示，他感到震怒與痛心，強調會依法究辦，他也自認督導不周，已向上級自請處分。警察局獲報將古記大過並調為非主管職的內勤警務正，年度考績也列為丙等。

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