南庄慈善藥師羅重盛捐贈白米2千多斤給南庄3處部落文健站。（羅重盛提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄慈善藥師羅重盛捐贈白米2千多斤給南庄3處部落文健站，由華山基金會協助載送。（羅重盛提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄慈善藥師羅重盛捐贈白米2千多斤給南庄3處部落文健站，由華山基金會協助載送。（羅重盛提供／謝明俊苗栗傳真）

在南庄捐助弱勢住民30餘年的殘障慈善藥師羅重盛，近日再度與華山基金合作，捐出食米2千多斤給南庄3處原住民部落文健站，包括南庄、東河及風美等3處文健站，讓原民長輩平日共餐服務更圓滿，免除斷炊之虞。

出生後因罹患小兒麻痺症的羅重盛，37年前回到南庄從事藥師工作後，每年定期舉辦寒冬送暖活動，將自己節省出來的金錢購買民生物資，捐給鄉內弱勢家庭，得以度過寒冬年節，羅重盛的愛心感動許多善心人士紛紛加入，寒冬送暖活動一年盛過一年，成了南庄地區每年歲末最重要的慈善活動，出身南庄的苗栗縣議長鍾東錦每年也都會到場共襄盛舉，主動捐助這項義行。

南庄地區弱勢貧困家庭不在少數，許多原民長輩都依賴各部落設立的原住民文健站所提供的共餐服務，解決個人與家裡三餐問題，食米的用量遠超過實際人數所需，因此，文健站偶會面臨食米等物資不足的窘境，因而透過管道向羅重盛請求援助。

羅重盛得知部落文健站需求，便與華山基會南庄工作站合作，調查鄉內4處原民文健站需求，決定捐贈2千多斤白米給文健站使用，並於日前由華山基金會協助赴南庄鄉農會載運白米，送至東河、南庄、風美等3處文健站，苗栗縣長徐耀昌及原民中心主任蔣意雄獲悉羅重盛善行，特別感謝羅重盛照顧原民長輩的心意。