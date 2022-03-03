慧洋-KY(2637)2月雖然有年節假期及營運減少天數的影響，不過單月營收16.24億元，年增55.79％，稅前淨利6.49億元，年增259.46％，每股稅前盈餘0.87元。累計前2月營收35.56億元，年增63.93％，稅前淨利15.16億元，年增306.19％，每股稅前盈餘2.03元。

慧洋表示，2月底烏俄衝突爆發，將如何影響散裝運費，仍有諸多因素需要觀察。由於烏、俄兩國為礦產及穀物等原物料出口國，後續各國的經濟制裁將可能影響出口量；原物料進口國因戰事轉往其他地區購買，將可能拉長船舶航程天數；而保費、燃油價格提高，增加船舶營運成本，將可能轉嫁至運費上。目前慧洋船隊並無出入戰事區域，未來也將盡量避免前往，並提高對各國經濟制裁對象的查證強度。

在船隊布局上，慧洋2月底再度公告新船加入營運，由尾道造船株式會社（Onomichi Dockyard Co. Ltd.）輕便型（Handy/37000 DWT，船名：Bunun Star），為高規格新型環保節能船，並已簽訂穩定租約，慧洋旗下總計137艘船舶、平均船齡約7年，今年仍將適時依市場行情，維持船隊汰舊換新政策。

公司指出，烏俄衝突至目前為止尚未對散裝航運運費有明顯衝擊，是否會演變為全球經貿長期不穩定風險，慧洋將審慎評估，惟散裝船舶自疫情復甦後，仍處於供需失衡的狀態，2023年環保新規上路，將使船舶供給更加緊縮，慧洋擁有最大數量船隊與最高節能船比重，可望持續領先市場。